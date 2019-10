Letzte Rettung für die Fische in der Ermitage

Mit den kleinen Rotfedern hat das Ausfischen schon weit-gehend geklappt. Dutzende der zehn bis zwanzig Zentimeter langen Fische sind ins Netz gegangen. Doch die grösseren Karpfen haben sich in dem Teil des Weihers versteckt, in dem Schilf wächst. «Wir müssen den Wasserspiegel wohl noch weiter ­absenken, um die Karpfen zu bekommen», sagt Gabriel Sutter, Wildhüter und Fischereiaufseher im Kanton Baselland.

Das Wasser drückt durch

Seit letztem Montag ist der Wasserspiegel des oberen Weihers am Sinken. Das Wasser wird abgepumpt. Bevor aber alles Wasser weg ist, sollen die Fische gerettet werden. Nach dem Ausfischen sollen sie in einen Weiher in der Nähe der Birs kommen, wie Gabriel Sutter erklärt.

Bei den Arbeiten am oberen Weiher in der Ermitage geht es darum, dass dessen Damm ­offensichtlich nicht ganz dicht ist. «Man sieht, dass das Wasser an gewissen Stellen durch den Damm drückt», sagt Rolf Mosimann, Leiter Gewässerunterhalt beim Tiefbauamt des Kantons Baselland.

Mögliche Gefahren

Gestaute Gewässer bergen potenzielle Gefahren. Alle Weiher in der Ermitage unterstehen darum der Stauanlagenver­ordnung des Bundes. Das bedeutet, dass die Sicherheit der Dämme jederzeit gewährleistet sein muss. Derzeit weiss aber niemand, wie robust der Damm des oberen Weihers ist. Zudem ist unklar, ob der Weiher einen sogenannten Grundablass hat, über den das Wasser ­aus­gelassen ­werden kann, falls ­nötig. Der Kanton Baselland will den oberen Weiher und seinen Damm auf den neusten Stand der Wissenschaft und Technik bringen. Bevor eine Sanierung aber in Angriff genommen werden kann, muss klar sein, wie der Damm aufgebaut und in welchem Zustand er ist. Und um das zu untersuchen, muss der Weiher leer sein. Zudem müssen Tausende von Kubikmetern Schlamm entfernt werden.

Die Entleerung sollte am Freitag abgeschlossen sein. Das Wasser wird in den Bach geleitet, der neben dem Weiher ­vorbeifliesst. Das Entleeren darf nicht zu schnell erfolgen, damit man keine Sedimente auf­wirbelt. Denn trübes, verun­reinigtes Wasser wäre eine ­Gefahr für Fische im Bach, da dieses deren Kiemen beeinträchtigen könnte.

Nächste Woche läuft die Entnahme des Schlamms aus dem Weiher. Für das kommen Baumaschinen zum Einsatz. Der Schlamm wird zwischengelagert und getrocknet, bevor ihn ­Lastwagen in eine Deponie bei Liestal bringen.

Archäologische Tests

Ist der Weiher erst einmal leergepumpt und freigelegt, startet gleich auch noch eine archäologische Untersuchung. Wissenschaftler wollen wissen, ob es im See oder im Damm irgend­welche Bauwerke oder Bauteile von historischem Wert hat.

Bei der Ermitage handelt es sich um den grössten englischen Landschaftsgarten der Schweiz. Er ist vierzig Hektaren gross und liegt kunstvoll angelegt in einem Tal mit Felsen und Höhlen. Eröffnet wurde die Ermitage 1785. Im 19. Jahrhundert war der Park eine grosse Attraktion für Reisende, die nach Basel reisten oder von dorther kamen.

Im Jahr 1999 haben der Bund und der Kanton die Ermitage unter ihren Schutz genommen. Seither wird der Park schrittweise instand gesetzt.