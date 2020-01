Landrat ringt um Energiekompromiss

Die Debatte um das kantonale Energiegesetz und die damit verbundenen Fördermassnahmen hat sich im Baselbieter Parlament als bemerkenswert kons­truktiv entpuppt. Nachdem die vorberatende Kommission die Vorlage zuvor nur mit einem relativ knappen Entscheid von acht zu fünf Stimmen verabschiedet hatte, bemühte sich der Landrat am Donnerstag, die Vorlage so zu korrigieren, dass sie in vierzehn Tagen bei der zweiten Lesung mit deutlicher Mehrheit verabschiedet werden könnte.