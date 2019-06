Lärm spaltet Röschenz

Allerdings ist die Beratung gar nicht erst bis zum Drohnen-Paragrafen gekommen. Ein Antrag aus der Bevölkerung, das Geschäft zurückzuweisen, hiess die Versammlung mit 30 gegen 27 Stimmen gut.

Stein des Anstosses war aber nicht die Drohnenregelung, sondern die Vorlage zur Ruhe und Ordnung als Ganzes. Verschiedene Versammlungsteilnehmer bemängelten den Zeitpunkt, denn es gebe noch hängige juristische Verfahren rund um die Lärmfrage. Die für das Geschäft zuständige Gemeinderätin Jacqueline Wunderer (SVP) musste sich die Kritik gefallen lassen, als Wirtin sei sie hier befangen.

Es ging unter anderem um eine verkürzte Nachtruhe. Zuerst zeichnete sich eine salomonische Lösung ab: unter der Woche Nachtruhe weiterhin ab 22 Uhr, an den Wochenenden ab 23 Uhr. Doch ein Passus im Reglement, wonach für Gaststätten das Gastgewerbegesetz gelte, sorgte in der Versammlung für Verwirrung – sind Beizen also davon ausgenommen oder nicht? Dies führte schliesslich zur Rückweisung.

Nun muss der Gemeinderat prüfen, ob der Passus aus dem Regelwerk gestrichen werden kann, wie Gemeindepräsident Remo Oser auf Anfrage sagt. Das Traktandum werde der Gemeindeversammlung zu einem späteren Zeitpunkt nochmals vorgelegt, wenn die rechtlichen Fragen geklärt seien.

Oser bleibt gelassen: Es sei gleichwohl eine konstruktive «Gmäini» gewesen. Und er ist guter Dinge, dass es die Vorlage samt Drohnen-Reglementierung im nächsten Anlauf schafft.