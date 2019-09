Kopps Blechdosen werden im Jubiläumsjahr «klimaneutral»

In diesem Jahr feiert das ­Familienunternehmen sein 30-Jahr-Jubiläum. Geschäftsführerin Monica Malonni-Kopp scheut den grossen Pomp, vielmehr will sie ihren Betrieb mit 13 Mitarbeitern in Ettingen und drei in Hongkong in eine klimaneutrale Zukunft führen: Sie lässt darum den CO 2 aus Produktion und Import ihrer energieintensiven Weissblechdosen kompensieren: Die Kopp AG investiert in ein chinesisches Bier-Unternehmen. Malonni ist sich der rund 12 000 Kilometern bewusst, die ihre Produkte zwischen Rohstoffbezug in Japan oder Südkorea und den Schweizer Süsswarenregalen zurück­legen. «Für die Beschaffung unserer Produkte sind lange Transportwege nötig; ein gewisser CO 2 entsteht», sagt sie. Ein Kilogramm vom Weissblech verursache etwa sechs Kilogramm Kohlendioxid. Produziert werden die Dosen vorwiegend in China, bedruckt in Deutschland. Seit Ende Juni 2019 arbeitet die Andreas Kopp AG mit der Unternehmensberatung Climate-Partner zusammen.

Bier für Blech

Zurzeit würden die Emissionen der einzelnen Produkte berechnet, sagt Miriam Zagel von Climate-Partner über den Stand des Projektes. Sie verrät, dass «die Andreas Kopp AG plant, das gesamte Sortiment klimaneutral zu stellen». Dies bedeute, dass infolge der laufenden Berechnungen geprüft werde, welche Emissionen vermieden oder reduziert werden können.

So unterstützt das Ettinger Familienunternehmen ein Klimaschutzprojekt in China, weil dort auch die Produktion stattfindet. Es investiert in eine Biogasanlage, die einer Brauerei in Guangzhou hilft, den CO 2 einzusparen. «Die unvermeidbaren Emissionen werden über ein aussergewöhnliches Klimaschutzprojekt ausgeglichen», findet Zagel. Das beim Brauen von Zhujian-Bier entstehende Biogas werde nicht in die Atmosphäre gelassen, sondern in der Stromproduktion eingesetzt, so der Projektbeschrieb.

Monica Malonni betont, dass unabhängig von der Zusammenarbeit mit Climate-Partner auf die Verbesserung der Produktionsbedingungen geachtet wird. Um für klimasensible Kunden ein attraktiver Partner sein zu können, suchten sie ständig nach Optimierungen. «So hat einer unserer Hauptpartner gerade erst in einen neue Abluftfilteranlage in China investiert», sagt Malonni. Unter der Ägide von Firmengründer Andreas Kopp haben sich Süsswarenhersteller von Sprüngli bis Kambly in den Kundenstamm seines Unternehmens eingereiht. Dosen der Firma Andreas Kopp AG finden sich fast in allen Schweizer Haushalten.

Weissblechdosen haben eine deutlich längere Lebensdauer als ihr essbarer Inhalt. «Wir produzieren praktisch nur Geschenkdosen mit Zweitnutzen. Die Dosen werden oft weitervererbt», ist Malonni überzeugt.

Manche Dose ist so schön, dass sie später nicht nur der Aufbewahrung dient, sondern zum Sammlergut wird. Zurzeit steht zum Beispiel eine Künstlerdose von Rolf Knie in den Regalen des Läckerli-Huus. Und falls mal doch keine Verwendung mehr für eine Dose gefunden wird, liesse sich Weissblech zu 100 Prozent immer wieder und ohne Qualitätsverlust recyceln, so Kopp.