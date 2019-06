Kollision zwischen Personenwagen und Wohnmobil – drei Personen verletzt

Gemäss der bisherigen Erkenntnisse der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 57-jähriger Personenwagenlenker auf der Autobahn A2 in Richtung Basel. Aufgrund einer temporären Fahrbahnsperrung fuhr der Lenker zwischen dem Oberburg- und den Belchentunnel im Gegenverkehr. Aus noch ungeklärten Gründen sei er in der Folge auf den Fahrstreifen in Richtung Bern/Luzern geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil kollidiert.

Alle Beteiligten wurden hospitalisiert

Der unfallverursachende Personenwagenlenker sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und habe durch die Feuerwehr geborgen werden müssen. Er verletzte sich beim Unfall schwer und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Die beiden Personen im Wohnmobil wurden leicht verletzt, auch sie wurden hospitalisiert.

Die beiden Fahrzeuge erlitten bei der Kollision Totalschaden. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.