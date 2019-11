Klaus Kirchmayr hat Interessen korrekt deklariert

Auf Antrag mehrerer Fraktionspräsidenten klärte die Geschäftsleitung des Landrats nun ab, ob Kirchmayr gegen die Pflichten zur Offenlegung von Interessenbindungen verstossen hat. Sie kommt zum Schluss, dass der Grüne seine Interessen gegenüber der Landeskanzlei korrekt angegeben hat, da Beratungsmandate nicht von der Offenlegung betroffen sind.

Auswertung über zwölf Jahre

Zweitens entlastet ihn die Geschäftsleitung vom Verdacht, gegen die Geschäftsordnung des Landrats verstossen zu haben, die besagt, dass Ratsmitglieder, deren «persönliche Interessen von einem Geschäft unmittelbar betroffen sind», bei Äusserungen im Landrat oder in den Kommissionen auf allfällige Interessenbindungen hinweisen. Eine Auswertung über die letzten zwölf Jahre habe nämlich ergeben, dass von etwa 1950 Traktanden der Finanzkommissionen 14 die BLKB betroffen hätten, schreibt die Geschäftsleitung. Davon sei es zwölfmal um die Kenntnisnahme des Geschäftsberichts und zweimal um Lesungen des Gesetzes über die Beteiligungen gegangen. «Aus den Protokollen ist nicht ersichtlich, dass von diesen Geschäften Klaus Kirchmayrs persönliche Interessen unmittelbar betroffen gewesen wären.»

Obwohl Klaus Kirchmayr sich juristisch also offenbar nichts hat zuschulden kommen lassen, wäre es aus Sicht der Geschäftsleitung moralisch doch besser gewesen, wenn er seine Doppeltätigkeiten deklariert hätte – das kann man zumindest daraus ablesen, dass die Geschäftsleitung ihren Erkenntnisse eine Ermahnung an alle Mitglieder des Landrats nachschiebt, in Fällen von möglichen Konflikten jeweils ihre Interessenbindungen anzugeben, «auch wenn nur der Anschein einer Befangenheit vorliegt».