Kinder brauchen im Baselbiet nicht zur Schule zu gehen

Baselbieter Eltern brauchen ihre Kinder am Montag und Dienstag nicht zur Schule zu schicken, falls sie wegen des Sturmtiefs «Sabine» Sicherheitsbedenken haben. Erziehungsberechtigte könnten selber entscheiden, ob der Schulweg für die Schülerinnen und Schüler zumutbar sei oder nicht, lässt der Kantonale Krisenstab auf der Informationsplattform Altertswiss mitteilen. Da am Montag und Dienstag mit Sturmböen von über 100 Kilometern pro Stunde gerechnet werde, sei der Krisenstab in Absprache mit regionalen Führungsstäben und dem Amt für Volksschulen zu dem Entscheid gekommen.