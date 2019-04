Keine «Zero Plastik»-Politik im Baselbiet

Das Baselbieter Kantonsparlament will keinen Plastikverzicht in öffentlichen Einrichtungen. Der Landrat lehnte am Donnerstag ein SP-Postulat mit dieser Forderung mit 47 gegen 28 Stimmen ab. Im Visier waren namentlich Einweggeschirr und Verpackungen.

Die Ratsrechte war trotz Sympathien für Abfallvermeidung gegen den Vorstoss, weil die Frage besser persönlich statt vom Staat anzugehen sei und eine entsprechende Praxis den Verwaltungsapparat aufblähen würde. Die FDP erwartet dazu Eigeninitiative der Regierung. Auch diese lehnte indes den Vorstoss ab.