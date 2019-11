Kein Strassenausbau in Oberwil

Die Baselbieter Stimmbevölkerung erachtet es nicht für notwendig, eine weitere unterbrechungsfreie Querverbindung zwischen den beiden Talachsen im Leimental in den Richtplan aufzunehmen.

Mit 54,4 Prozent oder 32550 Nein- gegen 27319 Ja-Stimmen wurde die Vorlage «Langmattstrasse» abgelehnt. Zu zwei Dritteln in den 80er-Jahren gebaut, bleibt die Strasse in Oberwil eine Sackgasse, der Leimentaler Veloweg wird kein weiteres Mal zerschnitten. Und das in der Verlängerung liegende Ackerfeld bleibt «strassenfrei», soweit es nicht von einer geplanten Gärtnerei überbaut wird.

Der Oberwiler gewerbetreibende Alt-Landrat Thomas Schulte (FDP) brachte es als Befürworter dieses 260 Meter langen und zur Vollendung gedachten Teilstücks auf den Punkt: «Wenn nicht einmal die Mehrheit der Therwiler die Strasse wollen und in ihrem Dorf lieber im Verkehr ersticken, dann muss man das Resultat mehr als akzeptieren.» Therwil mit seinen Anwohnern an der parallel gelegenen Ringstrasse – die wohl am meisten, selbst im Dorfzentrum, von einer Verkehrsentlastung profitiert hätten – lehnte die Langmattstrasse mit 51 Prozent knapp ab.

Ablehnung im Oberbaselbiet

Die ländliche Bevölkerung im Oberbaselbiet sprach sich generell stärker gegen die Langmattstrasse aus als die betroffenen Gemeinden in der Agglomeration. Die Menschen aus umliegenden Gemeinden jedoch, die im Gewerbegebiet einkaufen oder es durchqueren, aus Biel-Benken, Bottmingen oder Reinach bis Pfeffingen hätten sich die entlastende Querverbindung gewünscht. Ihre Zustimmung lag bei 51 bis 57 Prozent.

Das generell ablehnende Resultat deutet VCS-Co-Präsident Dominik Beeler als «Richtungsentscheid». «Es braucht andere Lösungen und Rezepte als eine neue Strasse, um Verkehrsprobleme zu lösen», sagt er.

Oberwil lehnt ab

Erwartungsgemäss keine Chance hatte die Strasse in Oberwil selbst, wo sie mit 64,97 Prozent die höchste Ablehnung in der bevölkerungsreichen Agglomeration erfuhr. Einen noch höheren Nein-Anteil verzeichnen lediglich einige «Öko-Dörfer» im Oberbaselbiet wie beispielsweise Langenbruck (68,7 Prozent) oder Oltingen (78,2 Prozent).