Kein Durchbruch bei Medizinern

Angelo Benvegnas Innereien waren quasi frisch geduscht, die Bauchdecke wieder verschlossen, als er in der Aufwachstation zu sich kam. In seiner rechten Hand steckte eine Kanüle, durch die Antibiotika floss, um ein Heer von Fäkalbakterien in seiner Bauchhöhle auslöschen zu können. «Sie hatten einen Darmdurchbruch. Unmöglich, dass das ­niemand gesehen hat», erlaubte sich die Oberärztin für Viszeralchirurgie am Spitalbett aus­zusprechen.