Kein Bubeninternat im Binninger Islamzentrum

Auch der Binninger FDP-Landrat Marc Schinzel zeigt sich sehr zufrieden, dass das Internat nicht kommt. Er reichte im letzten Januar im Parlament ebenfalls einen Vorstoss ein, in dem er verlangte, dass es in Heimen und Internaten ausser in begründeten Fällen keine Geschlechtertrennung geben soll. Im Mai überwies der Landrat das Postulat einstimmig. «Es war danach klar, dass die Regierung einem geschlechtergetrennten Internat in Binningen nicht mehr zustimmen kann», sagt Schinzel.

Das Thema Kulturzentrum sei aber noch nicht erledigt, ergänzt er. «Es braucht nun Klarheit, was in den Räumen des Zentrums wirklich passiert.» Der VIKZ habe angekündigt, die Bevölkerung im Rahmen eines Tages der offenen Tür aufzuklären. Dieses Versprechen sei allerdings bis heute nicht eingehalten worden, so Schinzel. «Transparenz ist aber die Voraussetzung, damit Vertrauen entstehen kann.»

Der Verband Islamischer Kulturzentren war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.