Kampfsportler gehen in die zweite Runde

Es war einer der brutalsten Angriffe im Baselbiet, als im Februar vor inzwischen sechs Jahren eine maskierte Schlägertruppe um den Kampfsportler Paulo Balicha mit Schlagstöcken dessen Kontrahenten in Reinach, Shemsi Beqiri, aufsuchte. Während dort die trainierenden Kinder in Schach gehalten wurden, verwickelte Balicha seinen Kickbox-­Rivalen in einen unfairen und ­lebensbedrohlichen Kampf.