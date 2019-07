Ist im Südschwarzwald ein Wolf unterwegs?

Die Meldung kam direkt vom Umweltministerium des Bundes­landes Baden-Württemberg in Stuttgart: Bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungs­anstalt in Freiburg im Breisgau seien in letzter Zeit mehrere ­Meldungen und Fotos eingegangen, die möglicherweise auf die Anwesenheit eines Wolfes im Landkreis Waldshut und im unmittelbar nördlich angrenzenden Breisgau-Hochschwarzwald hindeuten. Der Landkreis Waldshut wird südlich begrenzt durch den Rhein, der zugleich die nördliche Grenze der Schweiz bildet.