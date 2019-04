Isaac Reber wird Baudirektor

Reber folgt auf Pegoraro

Isaac Reber wird als Bau- und Umweltschutzdirektor Nachfolger von Sabine Pegoraro. Die Freisinnige war zu den jüngsten Wahlen nicht mehr angetreten. Ihr Partei überliess ihren zweiten Sitz kampflos der SVP, deren Kandidat Thomas de Courten jedoch nicht reüssierte.

Das Rennen um den freien Sitz machte die künftige Vorsteherin der Sicherheitsdirektion. Kathrin Schweizer verhalf so der SP nach vier Jahren im Zwangsexil zur Rückkehr in die fünfköpfige Baselbieter Regierung.

Schlüsseldirektion für die Linke

Überraschend kommt der Direktionswechsel von Isaac Reber nicht: Der grüne Regierungsrat ist von Haus aus studierter Geograph und hat an der ETH Zürich eine Nachdiplomstudium in Raumpanung absolviert. Zudem gilt die Bau- und Umweltschutzdirektion für das links-grüne Lager als Schlüsseldirektion. Immer wieder wurde von dieser Seite kritisiert, dass Baselland zu viel Geld in den Strassenbau stecke. Der 58-jährige Reber gehört der Baselbieter Regierung seit 2011 an. Er ist das amtsälteste Mitglied der Exekutive.