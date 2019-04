Isaac Reber, der logische neue Baudirektor

Die Grünen sind die Wahlsieger vom vergangenen Wochenende, und ihrem Regierungsrat ist ein Spitzenresultat gelungen: Mit dem Volkswillen im Rücken ist es nur logisch, dass der neue Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber heisst. Die Sitzung der Baselbieter Regierung dauerte gestern nicht lange: Als Geograf und Raumplaner kann Reber nach acht Jahren im Regierungsrat seine Wunschdirektion übernehmen. Reber folgt dort auf die Freisinnige Sabine Pegoraro, die nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen angetreten ist. Die am Wochenende neu gewählte Regierungsrätin Kathrin Schweizer (SP) wird demnach am 1. Juli von Reber die Sicherheitsdirektion übernehmen und damit die vierjährigeAbsenz der Sozialdemokraten in der Kantons­regierung beenden. Finanz­direktor Anton Lauber (CVP), Bildungs-, Kultur- und Sport­direktorin Monica Gschwind (FDP) und Volkwirtschafts- und Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) bleiben in ihren Direktionen.