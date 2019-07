In Münchenstein boomen Erneuerbare

Allerdings liegt der Anteil des Stroms aus Wasser, Sonne und Wind, der in der Schweiz hergestellt wird und hier ins Netz fliesst, auf einer vernachlässigbaren Grösse. Der Umsatz liegt unter zehnProzent. Länder wie Norwegen, Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien erhalten den Grossteil des grünen Stroms, den die Münchensteiner herstellen. Primeo Energie (früher EBM) als Ankeraktionär müssen also zumeist ohne Aventron-Strom auskommen. Immerhin, so Primeo-Energie-Sprecher Jo Krebs, sind inzwischen in den 70Netzgemeinden knapp 2600 PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von 59,3Megawatt in Betrieb.

Norweger greifen zu

So richtig grün fliesst der Strom allerdings dort, wo der Wind stärker bläst und die Sonne länger scheint. «In Spanien gibt es 1500 Volllaststunden im Jahr, in der Schweiz sind es im besten Fall 950. Im Fall des neuen Solarkraftwerks in Bargas bei Toledo, das Mitte nächsten Jahres in Betrieb gehen soll, werden es sogar 1900 Volllaststunden sein. «Das Bargas-Projekt im südlichen Spanien ist nicht nur ­deshalb besonders», sagte Millioud. Gemäss seinen Angaben wird es ohne Förderung auskommen. Was früher für unmöglich gehalten wurde, sei Tatsache geworden. 70 Prozent des Stroms für die nächsten fünf Jahre sicherte sich der staatliche norwegische Energiekonzern Statkraft.

Bei durchschnittlichen Gestehungskosten von 50 Franken pro Megawattstunde (MWh) und Grosshandelspreisen von 60Euro winken respektable Gewinne. Das Projekt Bargas enthalte eine gute Rendite, so Millioud. Immerhin sind bei Aventron auch Schweizer Pensionskassen über die Grossbanken CS und UBS involviert, die strenge Renditeziele verfolgen.

Schon immer sei es das Ziel ­gewesen, Energie aus Wind, Wasser und Sonne marktfähig zu machen, sagte Aventron-Finanzchef Bernhard Furrer. «Bargas zeigt, dass wir dort angekommen sind.» Allerdings glaubt er nicht, dass dieses Ziel bis auf weiteres auch in der Schweiz erreicht werden kann.

Die Schweiz sei kein Eldorado für Erneuerbare, ist er überzeugt – eine Aussage, die Millioud jedoch anzweifelt. «Es geht lediglich um die Frage, welchen Preis eine Gesellschaft bereit sei, für ihre Energie zu bezahlen», sagte er. Selbst Windenergie könne unter diesem in der Schweiz rentabel arbeiten.