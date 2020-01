In Liestal heisst es Felix gegen Reichenstein

In knapp fünf Wochen wird in Liestal ein neuer Stadtrat und ein neues Stadtparlament (Einwohnerrat) gewählt. Im Wesentlichen hängen die Plakate, doch so richtig angelaufen ist der Wahlkampf noch nicht. Und gebe es da nicht den Rücktritt von Franz Kaufmann (SP) aus der Stadtregierung, die Liestaler Wahlen würden kaum grosse Wellen werfen. Weil aber der bisherige Vize-Stadtpräsident nicht mehr zur Wiederwahl antritt, konzentriert sich fast alles auf die Neubesetzung des vakanten Stadtratssitzes.