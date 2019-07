Im Baselbiet ist nur Elisabeth Augstburger in Angriffslaune

Erstaunlich: Bei den Nationalratswahlen im Baselbiet strebt niemand einen Sitzgewinn an. Fast niemand: Einzig die kleine EVP und ihre Spitzenkandidatin Elisabeth Augstburger erheben Anspruch auf einen der sieben Sitze der Bisherigen.

Ihr Rezept: Mit einer Doppelkandidatur für den National- und den Ständerat für Aufmerksamkeit sorgen, mit einer Listen­verbindung aller Mitteparteien auf Proporzglück hoffen.

Grosse Mitte-Koalition

«Wir wollen das Unmögliche möglich machen», sagte Augstburger schon im Dezember 2018, als sie ihre Kandidatur für einen Sitz in Bundesbern anmeldete. EVP-Präsident Martin Geiser sagte damals, die Partei suche einen Partner für die Listenverbindung, mit dem sie eine reelle Möglichkeit erhalte, einen Sitz in Bern zu gewinnen. Damit zog er die Konsequenzen aus den ­letzten Nationalratswahlen, zu denen die EVP ambitionslos im Alleingang angetreten war. Inzwischen sind Partner gefunden: Die EVP spannt mit der CVP, der BDP und den Grünliberalen in einer grossen Mitte-Koalition ­zusammen.