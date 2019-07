«Ich kann mich voll entfalten»

Sarah-Jane, heute steigt das 2. Sarah-Jane-Fest in Rothenfluh. Ist die Region schlager­verrückt genug, damit sich dieser Anlass wie von Ihnen gewünscht etablieren kann?

Auf jeden Fall. Das beweist seit einigen Jahren das Festival in Schupfart, wo Schlager gross­geschrieben wird. Es macht mir grosse Freude, dass unser Zelt im letzten Jahr voll war. Auch in diesem Jahr sind wir gut unterwegs. Bis Mittwoch waren 530 von 600 Plätzen verkauft.