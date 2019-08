Hier ist alles für die Katz

Schon am frühen Samstagnachmittag herrscht ein reges Kommen und Gehen im Katzenheim in Muttenz. Die meisten Katzen nehmen es gelassen, viele lassen sich knuddeln oder gönnen sich ein Nickerchen auf einem der vielen Liegeplätze. Die Stuben­tiger haben es schön hier mit all den Kratzbäumen, Höhlen, Spiel- und Futterangeboten. Trotzdem suchen alle der rund hundert Katzen ein Plätzli, das sagen jedenfalls die Mitarbeiter des Katzenheims. Was die Samt­pfoten dazu sagen, bleibt offen.