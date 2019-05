Hier endete die Flucht vor der Polizei

Im Baselbiet hat die Polizei am Samstag einen Autofahrer festgenommen, dessen Flucht vor einer Polizeikontrolle in einem Gerstenfeld geendet hatte. Der 32-jährige Mann war ohne Fahrausweis unterwegs und sass mit zu viel Alkohol intus am Steuer.

Der Autofahrer beging auf seiner Flucht nach Angaben der Kantonspolizei Basel-Landschaft vom Sonntag mehrere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz. Seine laut Communiqué «unsichere und schnelle Fahrweise» war auf der A2 einer Drittperson aufgefallen, die die Polizei verständigte.