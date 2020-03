Heftige Kritik an neuer Baselbieter Sozialhilfe

Es ist ein Zufall mit einer gewissen Ironie: Am Dienstagmittag geht der Baselbieter Finanz­direktor Anton Lauber am Liestaler Rathaus vorbei und trifft auf die BaZ. Was sich Minuten zuvor im Innern des Gebäudes abgespielt hat, ist ihm nicht bekannt: Sechs namhafte soziale Organisationen hatten zur Pressekonferenz geladen, um gemeinsam ihren Unmut über das geplante neue Sozialhilfegesetz im Baselbiet kundzutun.