Halber Jahreslohn eines Legionärs ausgegraben

Der Fundort liegt in unwegsamem Gelände abseits der bekannten römischen Gutshöfe im Ortskern von Pratteln und beim Industriegebiet Kästeli. Und doch hat der ehrenamtliche Mitarbeiter der Archäologie Baselland, Sacha Schneider, gerade dort im letzten Sommer den Silberschatz entdeckt. «Die Münzen wurden nicht an einer bekannten Fundstelle gefunden, sondern an einem Ort, wo wir als Archäologen kaum hinkommen. Wir sind zumeist in den Bauzonen der ­Gemeinden beschäftigt und mit Notgrabungen ausgelastet», erklärt Marti.

Archäologen alarmiert

Wie aber kam Sacha Schneider mitten in den Wald am Adlerberg? «Für die Gebiete, die wir normalerweise nicht erforschen können, haben wir seit rund zehn Jahren sogenannte Prospektoren. Das sind ehrenamtliche ­Mitarbeiter, die auch mit Metall­detektoren unterwegs sind und für uns die Landschaft erkunden», erklärt Reto Marti. Bei grösseren Funden würden diese Prospektoren dann die Archäologen in Liestal alarmieren, was auch im Fall am Adlerberg geschehen ist.

Die Spezialisten fanden dann schnell heraus, dass der Besitzer der Münzen seine Barschaft spätestens im Jahre 182 nach Christus vergraben haben muss, so der Numismatiker Markus Peter: «Es sind alles Silberdenare. Man kann den Zeitpunkt der Prägung genau datieren. Die jüngsten Münzen wurden während der Amtszeit des Kaisers Commodus in Rom geprägt und haben auf der Rückseite eine Aufzählung der Ämter des Kaisers. Da wir wissen, in welchem Jahr Commodus ein spezifisches Amt innehatte, lassen sich die Denare auf die Jahre 181 oder 182 nach Christus datieren. Da jüngere Münzen völlig fehlen, muss die Deponierung der Denare kurz danach erfolgt sein.»

Aus der Zeit des «Gladiators»

Lucius Aurelius Commodus regierte von 180 bis zu seinem Tod im Jahr 192. Einem allgemeinen Publikum ist er heute bekannt als der verrückte junge Kaiser aus dem Blockbuster-Film «The Gladiator», wo er von Hollywoodstar Joaquin Phoenix eindrücklich verkörpert wird.

Entgegen dem Geschehen im Film war historisch seine Herrschaft eine Friedenszeit. Trotzdem wurden bei Pratteln Silbermünzen mit einem Gesamtgewicht von einem Kilo ­vergraben. Vermutlich wollte der Besitzer einfach seine Barschaft in einem sicheren Versteck aufbewahren. «Da Banken im heutigen Sinn in römischer Zeit noch nicht bekannt waren, war dies nicht ungewöhnlich», so Marti. Warum das kleine Vermögen nie mehr geborgen wurde, sei ebenso wenig eruierbar wie der Wohnort des Münzenbesitzers. Vom römischen Gutshof beim heutigen Dorfkern von Pratteln aus hätte der Verberger aber sein Versteck stets im Blick gehabt.