Grüner Saubermann wegen Mandaten in Erklärungsnot

Hätte der Grünen-Fraktionschef Klaus Kirchmayr an der letzten Landratssitzung vor den Sommerferien geschwiegen, niemand hätte in seiner Vergangenheit gegraben und wäre auf die heiklen Bankmandate bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) gestossen. Und niemand hätte den Interessenkonflikt thematisiert, in dem Kirchmayr stand: Er ist seit Juli 2007 Mitglied der Finanzkommission, die den Geschäftsbericht der Staatsbank für den Landrat vorbereitet. Gleichzeitig verdiente er Millionen mit Beteiligungen und Mandaten.