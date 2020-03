Grenzkontrollen führten am Montag zu Staus in der Region

Die wegen der Corona-Krise beschlossenen Reise-Restriktionen im In- und Ausland führen zu langen Staus und Rückstaus in der Region. Denn Grenzübergänge wie Basel/Saint-Louis oder Rheinfelden sind nur begrenzt passierbar.

So war am Montagnachmittag und -abend auf der Autobahn A2 beim Grenzübergang Basel/Weil in beiden Richtungen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Staus in beiden Richtungen meldete TCS/Viasuisse auf der A3 rund um Rheinfelden und Augst. Betroffen war zudem die A2 von Basel Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Hagnau und der Verzweigung Augst sowie in der Gegenrichtung zwischen Arisdorf und der Verzweigung Augst. Und schliesslich stockte der Verkehr auf der A22-N22 von Sissach Richtung Liestal zwischen Frenkendorf/Füllinsdorf und Liestal.