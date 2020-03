Green Pulling Oltingen – ein Verein für Traktorliebhaber

Tractor-Pulling: Um 1920 in den USA erfunden, fand es seinen Weg über Frankreich in die Schweiz. Beim Zugkraftwettbewerb geht es darum, den stärksten Traktor («Puller») in Kombination mit dem geschicktesten Fahrer zu bestimmen. 1997 lancierte Ernst Guggisberg, «der Vater der Schweizer Pulling-Szene», sein erstes Pulling im bernischen Zimmerwald. Im September kommt es zum dritten Tractor-Pulling in Oltingen.

Gegründet wurde Green Pulling Oltingen 2017 von Menschen, die das Pulling lieben, es im Baselbiet jedoch vermissten. Bis 2012 war Arisdorf Austragungsort eines Events. «Wir wollten das Pulling unbedingt zurück ins Baselbiet holen», sagt Suter über ihre Motivation. Zehn Männer und zwei Frauen zwischen 21und 59 Jahren aus Liesberg, Nusshof, Oltingen und weiteren Gemeinden bilden das OK des ­Oltinger Green Pulling. OK und Verein sind identisch. Darunter befinden sich Elektriker, Bauarbeiter oder Pflegefachfrauen wie Annelies Suter. Für den Event, das Jahreshighlight, holen sich die zwölf Puller freiwillige Helfer ins Boot. «Unser grösstes Gold», nennt sie Suter.

«Ein wenig wahnsinnig»

Lebenspartner Ernst lernte sie – wie könnte es auch anders sein – an einem Tractor-Pulling-Event kennen. Damals fuhr Ernst noch selbst und sie noch nicht. «Ich gab ihm immer wieder Ratschläge», erzählt Annelies Suter, «bis er mich anmeldete.» In Niederbipp ging sie 2008 erstmals an den Start. «Die Leute um mich herum meinten, ich sei ein wenig wahnsinnig, ich mache jeden Seich mit.» Seither fährt sie jährlich an bis zu fünf Anlässen. Nicht immer zur Freude aller: «Es gab Leute am Pistenrand, die meinten, Frauen hätten auf dem Traktor nichts verloren. Die sollten gescheiter zurück in die ­Küche.» Vor zwei Jahren wurde Suter Schweizer Vizemeisterin (Standard, 4 Tonnen, 120 PS).

100 Meter geradeaus muss es einem Traktor reichen. Dann hat er den Full Pull erreicht. Erschwert wird ihm dies von einem angehängten Bremswagen. Bis 3000 Zuschauer säumen die Oltinger Pisten. Die grosse Attraktion sind die Sporttraktoren mit ihren bis zu 1000 PS. Sie erreichen flotte 40 Stundenkilometer.

Ölbinder und Feuerlöscher

Die Auflagen sind gross. Das Amt für Umwelt prüft nach dem ­Pulling regelmässig die Böden. Ölbinder, Wasser und Feuerlöscher dürfen an keinem Anlass fehlen. Gemäss den Richtlinien der Schweizer Tractor-Pulling-Vereinigung muss mit diesem ein Vertrag geschlossen werden, der nicht zuletzt die Versicherungsfragen regelt. Enger Kontakt bestehe zum Oltinger Gemeinderat.

«Es gibt jene, die den Hut vor uns ziehen, und jene, die in uns Umweltsünder sehen», beschreibt Annelies Suter die Reaktionen aus der Bevölkerung. Jeweils im Mai ist der Verein mit einem Rösti-Stand am Oltinger Markt präsent. Fragen werden beantwortet, ­Kritik entgegengenommen. «Wir nehmen jeden ernst.» Tractor-Pulling – mehr als bloss drauf­sitzen und losfahren.

www.greenpullingoltingen.ch