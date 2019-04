Gold für Baselbieter Schüler an Schweizer «Biologie-Olympiade»

Zwei Baselbieter Schüler haben am Sonntag bei der Schweizer «Biologie-Olympiade» an der Universität Bern Goldmedaillen erhalten. Zwei weitere Goldene gingen ins Wallis und in den Thurgau, wie die Organisatoren am Dienstag vermelden liessen. An der ersten Runde der Olympiade in Bern haben insgesamt rund 1200 Schüler teilgenommen.