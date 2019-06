Gleich lange Spiesse für alle Allschwiler Tagis

In Allschwil sollen für alle Anbieter im Bereich Kinderbetreuung die gleich langen Spiesse gelten. Deshalb hat der Einwohnerrat vor drei Jahren im Rahmen des neuen Reglements für familienexterne Kinderbetreuung (FEB) beschlossen, von der Objekt- auf die Subjektfinanzierung umzustellen. Die Subventionen gehen damit nicht mehr an die Institutionen, sondern an die betreuten Kinder respektive an die Eltern.