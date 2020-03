Gewerkschaftsaktion vor Notfallstation – Kantonsspital ist empört

Ausgerechnet während in fast allen Schweizer Spitälern der Ausnahmezustand herrscht, macht die Gewerkschaft Syna vor der Notfallstation des Kantonsspital Liestal Politik. Die Gewerkschafter verteilten am Mittwochmorgen Flyer mit der Botschaft: «Wir von Syna fordern: Dein Arbeitgeber muss das Risiko tragen! Kein Verdienstausfall für dich!» Überschrieben ist das Blatt mit dem Titel: «Corona-Virus in deinem Betrieb?!». Was in diesem Fall ein wenig absurd wirkt, ist, dass eine Gewerkschaft solche Flyer ausgerechnet vor dem Kantonsspital verteilt.