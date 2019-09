Geruchsbelästigungen durch Chemiefirma in Muttenz

Am frühen Donnerstagmorgen ist es in Muttenz und Basel zu Geruchsbelästigungen gekommen. Wie die Polizei Basel-Landschaft in einem Communiqué am Donnerstagmorgen mitteilte, kam es in einem Produktionsgebäude einer Chemiefirma zu einem Stoffaustritt.

Personen seien allerdings keine verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten das Ereignis rasch unter ihre Kontrolle gebracht. Für die Bevölkerung und die Umwelt habe aufgrund von Messungen im Betriebsareal sowie in der Umgebung keine Gefahr bestanden, hiess es weiter.