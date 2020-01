Am Mittwochabend ging es im Oberstufenzentrum in Büren geschäftig zu und her. Das Forum Schwarzbubenland hatte zur Konferenz der Schwarzbuben-Gemeinderäte eingeladen. Etliche Gemeinderäte und Gemeindeschreiber der Bezirke Dorneck und Thierstein waren gekommen, um sich auszutauschen. Auf der Agenda standen die Handlungsspielräume der Gemeinden in der Zusammenarbeit im ­Sozialwesen, in der Kesb sowie in ­Altersfragen. Nachdem Gemeindepräsidentin Stéphanie Erni die Anwesenden begrüsst hatten, verteilte sich das Publikum in die Ateliers.