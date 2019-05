Gemeindepräsident mit Start-up-Ambitionen

Seinen Sitz hat das Unternehmen Alpha Diagnostics im ­Reinacher Business Parc. Hinter dem Parc steht die gemein­nützige Stiftung Gründer­zentrum, welche sich der ­Förderung von Start-ups verschrieben hat. «Ich kannte den Business Parc und seine Räumlichkeiten von Veranstaltungen her», sagt ­Markus Eigenmann. Im Parc können Räumlichkeiten wie ­Sitzungszimmer oder Cafeteria sowie Dienste wie Empfang oder Post gemeinsam genutzt werden. «Wir konnten die Büro­räume anschauen und am nächsten Tag schon einziehen, es ging alles unkompliziert», so Eigenmann.

Für Markus Eigenmann ist die Leitung von Alpha Diagnostics die erste Erfahrung mit einem Start-up. Die Aufgabe unterscheide sich stark von der Führung eines Unternehmens mit mehreren Hundert Mitarbeitern, wie sie ihm vorher oblegen habe. Wenn man gerne generalistisch arbeite, sei es sehr gut. «Wir vier Geschäftspartner haben alle ein breites Tätigkeitsfeld und müssen uns auch gegenseitig vertreten können.»

Gemeindepreesi

Seine Arbeit als Gemeinde­präsident von Arlesheim lasse sich bis jetzt gut mit der Arbeit für ­Alpha Diagnostics vereinbaren. «Da ich nicht ganz neu im Amt des Gemeindepreesi bin, geht das aktuell gut», meint Markus Eigenmann. Er ­profitiere von der geografischen Nähe seiner beiden Wirkungsorte. «Ich bin von Reinach aus schnell an einer Besprechung in Arlesheim und profitiere dort von der professionellen Gemeindever­waltung.» Die beiden Welten, in denen er sich bewege, seien sehr verschieden, «aber ab und zu kann ich doch von der einen Welt etwas in die andere mit­nehmen».

Wie es weitergeht mit Alpha Diagnostics, ist noch offen. «Der Markt ist sehr dynamisch», so Eigenmann. «Wir versuchen mit unserer Grundidee in die Breite zu gehen, bevor wir die Strategie für die nächsten Jahre festlegen.» Falls das Unternehmen stark wachse, sei unter Umständen eine zusätzliche Finanzierung sowie die Anstellung von weiteren Mitarbeitern notwendig. Aktuell arbeitet ein Angestellter für das Unternehmen.