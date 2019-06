Gemeindefusion im oberen Fricktal

Es war eine klare Sache an den vier gleichzeitig stattfindenden Gemeindeversammlungen im oberen Fricktal: Die Stimmberechtigten von Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen stimmten am Donnerstag der Fusion zur neuen Gemeinde Böztal zu. Bözen sagte mit 109 gegen 6 Stimmen Ja, Effingen mit 74 gegen 16 Stimmen. In Elfingen lautete das Resultat 56 gegen 1 Stimmen für die Fusion, in Hornussen 92 gegen 24.