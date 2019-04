Gartenhaus in Kaiseraugst abgebrannt

In Kaiseraugst AG ist am frühen Samstagabend ein Gartenhaus niedergebrannt. Auch zwei Wohnhäuser wurden vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehr brannte dieses komplett nieder.