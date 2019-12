Gartenhaus in Flammen

In der Nacht von Sonntag auf Montag, ungefähr um 1.30 Uhr, fing ein Gartenhaus an der Birseckstrasse in Birsfelden Feuer. Ein weiteres Gartenhaus auf dem Familienareal wurde ebenfalls stark beschädigt. Verletzt hatte sich zum Glück niemand, wie die Kantonspolizei mitteilt.