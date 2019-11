Fusschirurg bremst Spitalstrategie

Wenn Professor Beat Hintermann nicht will, steht alles still. Das gilt zumindest für das Zentrum für Fuss- und Sprunggelenkchirurgie des Kantonsspitals Baselland (KSBL), das Hintermann führt. Dieser Teilbereich der Orthopädie soll nämlich auf seinen Wunsch hin bis auf Weiteres am Spitalstandort Liestal bleiben. KSBL-Geschäftsleitungsmitglied Michael Rolaz, zuständig für Strategie und Projekte sowie Stellvertreter des abtretenden CEO Jürg Aebi, bestätigt entsprechende Informationen der BaZ.