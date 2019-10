Für 27 Millionen: Therwil will ein neues Schulhaus

Darum hat der Gemeinderat die bauliche Situation des Schulhauskomplexes neu beurteilt und drei Varianten ausgearbeitet: Minimalsanierung, Sanierung oder Neubau am selben Standort. Die Investitionskosten betragen 10,5, 21,9 respektive 27,2 Millionen Franken. Wobei bei der günstigsten Variante ­weder die Haustechnik erneuert noch die zusätzlichen Anforderungen – zwei Kindergärten, Tagesstrukturen – berücksichtigt würden.

Die drei Varianten wurden dem Schulrat des Kindergartens und der Primarschule, der Schulleitung, der Gemeindekommission sowie den Ortsparteien zur Beurteilung vorgelegt, wie der Gemeinderat in der Einladung zur kommenden Gemeindeversammlung festhält. Und diese hätten sich alle klar für einen Neubau am alten Standort ausgesprochen.

Nur diese Variante würde die «Anforderungen an ein zeitgemässes Schulhaus» erfüllen, schreibt der Gemeinderat weiter. Zusätzliche Klassenzimmer würden eine der neuen Lernform ­angepasste Raumaufteilung ermöglichen. So wird Schulen heutzutage empfohlen, Klassen in Gruppen aufzuteilen und in separaten Räumen lernen zu lassen. Zudem würde damit Platz für beispielsweise Musikzimmer oder Religionsunterricht geschaffen. Auch den ökologischen Aspekt würde ein Neubau besser erfüllen als eine Sanierung. Nach den neuesten energetischen Richtlinien gebaut, würde ein neues Schulhaus geringere Energie- und Unterhaltskosten zur Folge haben, etwa durch eine bessere Isolierung.

Unterricht im Vereinslokal

An der Gemeindeversammlung vom 17.Oktober beantragt der ­Gemeinderat einen Wettbewerbskredit von 390 000Franken für das Projekt. Er plant, im Januar2020 eine Präqualifikation zur Ermittlung von neun Architekturbüros auszuschreiben, die eine Einladung zum Projektwett­bewerb erhalten. Im März soll dann eine Wettbewerbsjury, bestehend aus Sach- und Fachpersonen unter dem Vorsitz von Gemeinderätin Claudia Degen Hettenbach, die neun Büros bestimmen, die am Wettbewerb teilnehmen können.

Der weitere Fahrplan des Gemeinderats sieht vor, 2022 mit dem Abriss und Bau des neuen Schulhauses zu starten und im Schuljahr2024/2025 das Ge­bäude zu beziehen – fünf Jahre später als ursprünglich geplant. Während der Bauarbeiten würden die Schüler wohl auf dem Sportplatz neben dem Schulhaus Mühleboden, in Vereinslokalen oder im bereits aufgestellten Containerprovisorium untergebracht, sagt Monika Wyss von der Gemeinde zur BaZ. Das Provisorium wurde nach der Fertigstellung des neuen Schulhauses Wilmatt im Sommer 2018 zu eben diesem Zweck stehen gelassen.