Frühfranzösisch-Lernziele verpasst

Schlechter abgeschnitten haben alle Kantone, die seinerzeit mit dem Passepartout-Vertrag das gemeinsame Fremdsprachenkonzept beschlossen haben, das auf der umstrittenen Mehrsprachendidaktik aufbaut. Die Testergebnisse dieser Kantone zum Abschluss der Primarschule fallen auch im Vergleich zu den Kantonen mit Frühdeutsch oder Frühenglisch deutlich ab. Beim Leseverstehen erreichen in den Passepartout-Kantonen bloss 65,2 Prozent die geforderten Grundkompetenzen. In den Kantonen mit Frühdeutsch sind es 71,6 Prozent, in jenen mit Frühenglisch 86 Prozent.

Wie bei den Schul-Checks

Dass es mit den Resultaten des neu eingeführten Frühfranzösisch-Unterrichts in den Nordwestschweizer Kantonen Baselland, Basel-Stadt und Solothurn nicht zum Besten steht, haben schon zuvor die in den sechsten Klassen durchgeführten Schulchecks aufgezeigt. Darüber ­können auch anders lautende Beteuerungen einiger Regierungsmitglieder nicht hinwegtäuschen, welche die Checkresultate fleissig schönreden oder mit sozialen Defiziten der Bevölkerung entschuldigen.

Schon im vergangenen Jahr hat die BaZ darauf hingewiesen, dass die Resultate der Schulchecks aufzeigen, dass die Ziele des Lehrplans in Französisch nicht erreicht werden. «Die Schülerinnen und Schüler können ­Inhalte von Gesprächen und Hörtexten auf Französisch verstehen und sinngemäss ins Deutsche übertragen», ist gemäss Lehrplan beim «Hören» gefordert; bei der Lesekompetenz wird Ähnliches verlangt. Die Resultate der Schulchecks 2017 und 2018 zeigen beide, dass nur eine Minderheit die Lernziele erfüllt und den Gesprächen auf Französisch wie verlangt folgen kann.

Die nationalen Vergleichstests basieren auf etwas weniger strengen Vorgaben, weil nur die Grundkompetenzen geprüft worden sind. Doch die Resultate der Vergleichstests bestätigen die früheren ungenügenden Resultate. Das Schlusslicht der Französisch-Vergleichstests beim Leseverstehen bildet in der neuen nationalen Evaluation der Kanton Baselland. Solothurn und Basel-Stadt er­reichen geringfügig weniger schlechte Resultate. Die Passepartout-Kantone haben parallel zu den nationalen Vergleichstests noch eine zusätz­liche Analyse zu den Passepartout-Lernzielen in Auftrag gegeben.

Zusätzliche Studie

Diese Studie bestätigt, dass auch die höheren Anforderungen der Passepartout-Lernziele grösstenteils verpasst wurden. Bei dem Hörverstehen wurden die Lernziele noch immerhin von 57 Prozent erreicht, beim Leseverstehen nur noch von 32,8 Prozent und beim Sprechen noch von 10,8 Prozent – ein klägliches Resultat für ein Sprachenkonzept, das angeblich besonders auf die Umgangssprache fokussiert. An der Medienkonferenz vom Freitag hat die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind richtigerweise Klartext gesprochen: «Wir haben sehr viel Zeit und Geld in Passepartout ­investiert, doch unsere Erwartungen wurden bei weitem nicht erfüllt.» Basel-Stadt hüllt sich in Schweigen.