Früher aufgestanden

Vor dem Regierungsgebäude in Liestal herrscht am Sonntagmittag gähnende Leere. Auch drinnen ist es überraschend ruhig. Doch umso mehr man sich der Caféteria im zweiten Stock nähert, desto deutlicher sind Stimmen auszumachen. Doch diese Stimmen stammen nicht etwa von Politikern, die dem Wahlresultat entgegenfiebern. In erster Linie haben sich hier Medienschaffende versammelt. Radio, Fernsehen, Zeitungen, Onlinemedien – alle sind sie hier und warten auf Kandidaten, Parteipräsidenten und Wahlkampfleiter.