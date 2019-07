Frontalkollision fordert zwei Verletzte

Auf der Lützelstrasse in Röschenz sind am Mittwoch zwei Personenwagen zusammengeprallt. Dabei wurden sowohl der 20-jährige Unfallverursacher wie auch die Lenkerin des zweiten Autos verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zum Unfall kam es, als der Junglenker gegen 7.15 Uhr auf der Fahrt in Richtung Röschenz kurz vor einer Rechtskurve ein Auto überholte. In der Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste. Darauf kam es zur Frontalkollision mit einem zweiten entgegenkommenden Auto kam, wie die Baselbieter Polizei mitteilte.