Frontalkollision fordert eine Schwerverletzte

Eine 58-jährige Autofahrerin übsersah am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr das Auto vor sich und steiss seitlich mit ihm zusammen. Gemäss Angaben der Baselbieter Kantonspolizei kam die Frau von Grellingen her und wollte auf der Baselstrasse den Abzweiger in Richtung Laufen / Eggfluetunnel nehmen.