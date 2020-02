Fritz Pümpin – der Maler als Soldat

75 Jahre sind es demnächst her, seit der Zweite Weltkrieg und ­damit der Aktivdienst der Schweizer Armee zu Ende gegangen ist. Die militärischen, wirtschaftlichen und politischen ­Aspekte der Zeit zwischen 1939 und 1945 wurden in der jüngeren Vergangenheit intensiv bearbeitet und diskutiert. Dafür ­gesorgt hat nicht zuletzt die Aufarbeitung der Umstände rund um die nachrichtenlosen Vermögen. Kaum je die Rede war dagegen von den künstlerischen Erzeugnissen, die der Aktivdienst der Schweizer Armee in jener Zeit und speziell in dieser Region hervor­gebracht hat.