Feier für einen, der sich «machtvoll zu Wort meldete»

Für Spittelers Werk hat Hesse lobende Worte gefunden. Und er war keineswegs der einzige berühmte Geistesmensch, den das Schaffen des Schweizers beeindruckte: Auch Carl Gustav Jung, Sigmund Freud und Gottfried Keller anerkannten die Tiefe der Werke des Poeten, Schriftstellers, Essayisten.

In den letzten Jahren haben sich die Werke von Spitteler – heimatberechtigt war er in Bennwil, geboren in Liestal, das für immer sein Herzensort blieb – keiner grossen Öffentlichkeit ­erfreut. Viele Literaturkundige sehen in ihm einen biederen Patrioten, ein Stempel, der dem Mann und seinem Werk keineswegs gerecht wird. War er doch ein widersprüchlicher Geist, ein atheistischer Theologe, ein ­Unpolitischer, der nicht vor kontroversen politischen Stellungnahmen ­zurückschreckte.

Nationale Kampagne

Vor zwei Jahren formierte sich der Verein «Carl Spitteler – 100 Jahre Literaturnobelpreis 1919–2019» und riss eine na­tionale Kampagne an, die sich gewaschen hat und am Donnerstagabend in Liestal feierlich ­eröffnet wurde. Mit einem anschliessenden Kulturfest, dessen pulsierendes Zentrum an der Rathausstrasse lag, begann eine der vielen schweizweiten Veranstaltungen, die Spittelers Werk ehren.

Selten sieht man so viel nationale Prominenz aus Politik und Kultur versammelt, wie dies vorgestern in der Stadtkirche Liestal der Fall war: Vertreterinnen und Vertreter des Nationalrats, des Ständerats, Regierungsrätinnen und -räte, Stadträtinnen und -räte aus mehreren Kantonen, Kulturschaffende aus vielen Richtungen sassen in den Bänken. Zudem war Kulturminister Alain Berset angetreten, um der Spitteler-Feier den bundesrätlichen Segen zu geben.

Tiefe Einblicke in Spittelers Werk

In allen vier Landessprachen, eröffnete Moderator Rico Valär den Anlass, der von Paola De Piante Vicin am Klavier und David Pia am Cello sowie vom Basler ­Kammerchor Notabene musi­kalisch umrahmt wurde. Gut ­gelaunt und festlich wirkten die ­Reden von Daniel Spinnler, ­Liestaler Stadtpräsident, und ­Monica Gschwind, Regierungspräsidentin des Kantons Basel-Landschaft. Tiefe Einblicke in Spittelers Werk bot Philipp Theisohn, Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft in Zürich. Alain Bersets Laudatio war besonders inspiriert.

So sagte er zu Spittelers berühmter Rede «Unser Schweizer Standpunkt» von 1914: «Eine grosse Schweizer Standpauke, ein leidenschaftliches Plädoyer gegen die Entfremdung im Innern und für die Neutralität als Identitätsklammer der Schweiz. Spitteler realisierte, dass die Schweiz und ihr nationaler Zusammenhalt, mitunter ihre Existenz als Staat, gefährdet war und meldete sich machtvoll zu Wort.»