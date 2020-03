Fasnächtler trotz Verbot mit Fackel unterwegs

Gemeindepräsidentin Franziska Stadelmann ist skeptisch bezüglich des inoffiziellen Umzugs: «Ich selber bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Fackelumzug war. Die Lichter im Video funkeln immer an derselben Stelle.» Laut dem Krisenstab Baselland kann ein Verstoss gegen vorgeschriebene Verbote und Einschränkungen der Behörden eine Busse von bis zu 10 000 Franken zur Folge haben.

Pratteln: Antrag gestellt

Anders haben es Adrian Butz, Obmann der Allschwiler Fasnacht, und Peter Lüdin vom Fasnachtskomitee in Pratteln gemacht. Sie haben beim Kanton und bei der Gemeinde ein Gesuch eingereicht. Daraufhin hat Butz für den Cherusball, der am Samstag stattfand, besondere Massnahmen ergriffen. «Wir haben so schnell wie möglich ein Gesuch eingereicht und bis Freitagabend mit angezogener Handbremse weiter aufgebaut», sagt Butz. Das Komitee musste versprechen, die Personalien aller Besucher aufzunehmen und dem Kanton zu melden, damit eine allfällige Infizierung mit dem Coronavirus zurückverfolgt werden könnte.

Das Fasnachtskomitee in Pratteln stellte einen Antrag an die Gemeinde und den Kanton Baselland, um den Fackelumzug, das traditionelle Verbrennen des Schneemanns und die Beizenfasnacht trotz Virengefahr durchführen zu können. «Unsere Fasnacht lebt von den Prattler Bräuchen. Deshalb wurde das Gesuch bewilligt», sagt Peter Lüdin. Zwei Guggen aus Basel waren vor Ort, und sie hätten sich auch an die Vorschriften gehalten. Der Rest waren Prattler. «Alle waren glücklich, dass es die Fasnacht gibt, wenn auch in einer anderen Form», sagt Lüdin.