Falsche Polizisten ergaunern in Muttenz 32'000 Franken

Beim Opfer handelt es sich um eine 69-jährige Frau aus Muttenz, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte. Die Rentnerin hatte letzte Woche einen Telefonanruf von einem Hochdeutsch sprechenden Polizisten erhalten. Dieser gab an, dass Kriminelle in der Gegend seien und die Frau ihr Geld in Sicherheit bringen solle.