Fahrzeuglenkerin bei Selbstunfall verletzt

Die Frau hatte kurz nach 14.15 Uhr unmittelbar nach dem Arisdorftunnel in Fahrtrichtung Basel die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. In der Folge sei das Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Wildschutzzaun kollidiert. Der Zaun sei durch die Kollision auf einer Länge von rund 30 Metern massiv beschädigt worden. Während der Bergungsarbeiten sei ein Fahrstreifen gesperrt worden.