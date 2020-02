Erster Corona-Fall im Baselbiet

Im Baselbiet gibt es eine erste Infektion mit dem Coronavirus. Wie der Kanton am Freitagmorgen vermeldet, hat sich ein 23-jähriger Mann mit dem Virus infiziert. Es handelt sich dabei um den Partner der jungen Kita-Betreuerin aus Riehen, die am Donnerstag als erste Corona-Patientin von Basel-Stadt gemeldet wurde. Beide Erkrankten haben sich kürzlich in Mailand aufgehalten.