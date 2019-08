Ergolz wegen Fehler bei Arbeitsabläufen verschmutzt

Andererseits vermutet man jedoch auch, dass die Abwasserreinigungsanlage (ARA) falsch bedient wurde. So wurde das verunreinigte Wasser nicht wie üblich in die ARA, sondern gleich in deren Mischwasserbecken geleitet. Diese dienen bei hoher Regenintensität der Zwischenspeicherung von Abwasser. Um die Mischwasserbecken zu entlasten, wurde das ungereinigte Wasser schliesslich in die Ergolz umgeleitet.

Wegen der Niederschläge sei allerdings auch die Wasserführung der Ergolz massiv angestiegen, schreibt Nico Buschauer von der Baudirektion. Daher sei das ungereinigte Abwasser aus der ARA stark verdünnt worden und habe keinen Schaden anrichten können. «Eine Gefährdung von Personen aufgrund dieser Einleitung kann ausgeschlossen werden.»

Der Fehler in den Arbeitsabläufen der ARA wird jedoch weiterverfolgt: «Das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) als Aufsichtsbehörde wird in den nächsten Tagen Anzeige gegen unbekannt wegen Gewässerverschmutzung bei der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft einreichen.» (kha)