Eltern wollen Privatschule in Pratteln nach Pleite weiterführen

Die erst 2018 gegründete Schule in Pratteln hatte am Mittwoch Insolvenz angemeldet und die Betriebsbewilligung an den Kanton Basel-Landschaft zurückgegeben. Eine Fortführung unter der bisherigen Trägerschaft sei deshalb nicht mehr möglich, teilte die Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportkommission (BKSD) am Freitag mit.