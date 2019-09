Elisabeth Augstburger krebst zurück

Konkret liess sich Elisabeth Augstburger im Artikel der «Basler Zeitung» mit dem Worten ­zitieren, dass eine Therapie Homosexuellen helfen könne, «sofern die oder der Betroffene das auch will». Zwar betonte sie, dass sie einen Zwang keinesfalls gutheisse, liess jedoch ebenfalls durchblicken, dass sie Homo­sexualität nicht unbedingt für etwas hält, das angeboren ist. Sonst wären Therapieversuche ja sinnlos.

Damit löste die Politikerin eine wahre Hasstirade auf Facebook aus. Unter dem Beitrag sind Kommentare zu lesen wie «Auch Gläubigkeit ist heilbar, am besten durch Fegefeuer» oder «Vielleicht möchte sie eine Lesbe sein, dank guter Therapie!». Die Haltung von Elisabeth Augstburger sei «mittelalterlich», und als Ständeratskandidatin habe sie sich damit unwählbar gemacht, so der Tenor unter den Facebook-Kommentatoren.

Zu wenig nachgedacht

Elisabeth Augstburger musste sich an diesem Tag so einiges ­anhören. Kurz vor 18 Uhr abends rief sie schliesslich auf der Redaktion der BaZ an. Mit solchen Reaktionen habe sie nicht gerechnet, sagte sie: «Ich fühle mich missverstanden. Als ich diese Aussage tätigte, habe ich zu wenig darüber nachgedacht, was solche Therapien in Menschen auslösen können.»

Mittlerweile habe sie ihre Meinung überdacht: «Ich distanziere mich nun von Konversions­therapien.» Sollten Menschen aufgrund ihrer sexuellen Neigungen Hilfe in Anspruch nehmen wollen, solle ihnen diese aber gewährt werden.

Elisabeth Augstburger krebst damit zwar von ihrer ursprüng­lichen Aussage zurück. Ganz vertreiben kann die Politikerin den Eindruck, dass sie Homosexualität für etwas ­Anormales hält, ­allerdings nicht.

Nebst Hassbotschaften wurden auch Fake-Plakate ange­fertigt: Auf Twitter brachte ein Unbekannter ein EVP-Plakat in Umlauf, auf dem Augstburger mit dem Slogan «Homosexualität ist therapierbar ‹sofern die oder der Betroffene das auch will›» zu sehen ist. Die EVP Schweiz stellte unmittelbar klar, dass es sich bei diesem Plakat um eine Fälschung handle.

Ein Kulturschaffender aus Zürich machte sich daraufhin einen Spass daraus, das Plakat zu Diensten der EVP anzupassen. Er ersetzte den Begriff «Homosexualität» durch «Homophobie», sodass der Slogan neu «Homophobie ist heilbar, sofern die oder der Betroffene das will» heisst.